Пожар в городе Саки. Раскаленная сковородка едва не уничтожила квартиру

Тревожный звонок поступил на пульт 24-й пожарно-спасательной части в 14.20. В городе Саки на ул. Ленина в многоквартирном доме на 5-м этаже горела кухня. По прибытии на место пожара сотрудников МЧС России, огнем были охвачены вещи в квартире, мебель, бытовая техника, оконные проемы.

Звеньями ГДЗС был эвакуирован и передан сотрудникам скорой медицинской помощи пострадавший хозяин квартиры. У 45-летнего мужчины были ожоги 2-ой степени правой руки и отравление продуктами горения. На полную ликвидацию возгорания потребовалось менее 20 минут. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Как стало известно, причиной возгорания в квартире стала раскаленная сковородка с маслом. Мужчина пытался самостоятельно справиться с возгоранием, но только усугубил ситуацию

Спасатели напоминают: если на вашей кухне вспыхнул масляный пожар, самое первое, что нужно сделать – выключить плиту.

Если время позволяет, сначала наденьте рукавицы, чтобы кипящее масло не обожгло кожу рук. Затем накройте сковороду или кастрюлю крышкой (но не стеклянной!). Также можно накрыть горящую посуду железным противнем. Без доступа кислорода огонь самостоятельно погаснет, а вам останется только уничтожить следы неудачной готовки. Кроме того, масляный пожар можно засыпать содой – она поглощает кислород. Но сода может помочь, только если пламя совсем небольшое, — рассказали спасатели.

Чего нельзя делать ни в коем случае:

1. Не пытайтесь убрать горящую кастрюлю или сковороду с огня руками, вообще не передвигайте ее. Вы, скорее всего, расплещете горящее масло, обожжетесь и распространите огонь дальше по кухне.

2. Не пытайтесь потушить огонь водой (!), не накрывайте кастрюлю тканью, даже влажной. Не стоит, также, и махать на огонь, пытаясь сбить пламя.

3. Не забрасывайте огонь другими ингредиентами для выпечки, как, например, мукой. Она, может, и похожа внешне на соду, но реакция будет совсем другой.

Если же пламя распространяется по кухне, необходимо сразу же вывести всех из дома и вызвать пожарных. Не стоит подвергать свою жизнь опасности. Обзаведитесь заранее огнетушителем и противопожарным одеялом.

Помните, Ваша безопасность – Ваша ответственность!