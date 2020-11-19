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Пожар в Ялте - погибла женщина
фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК

Пожар в Ялте — погибла женщина

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 10:45 19.11.2020

Пожар в Ялте — в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома по улице Мисхорская — произошёл накануне.

По прибытию к месту происшествия сотрудниками МЧС России установлено, что из окна квартиры на пятом этаже идет дым и сильное задымление в подъезде дома. Звеном газодымозащитной службы была оперативно проведена разведка помещений в доме также эвакуированы 10 человек. В ходе разведки обнаружены пострадавшие женщина и мужчина, которые были переданы сотрудникам скорой медицинской помощи. К сожалению, женщину спасти не удалось, медиками констатирована смерть. Пожар ликвидирован на площади 20 м2. Причина пожара устанавливается, — сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

 

Пожар в Ялте - погибла женщина

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