Пожар в Ялте — погибла женщина

Пожар в Ялте — в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома по улице Мисхорская — произошёл накануне.

По прибытию к месту происшествия сотрудниками МЧС России установлено, что из окна квартиры на пятом этаже идет дым и сильное задымление в подъезде дома. Звеном газодымозащитной службы была оперативно проведена разведка помещений в доме также эвакуированы 10 человек. В ходе разведки обнаружены пострадавшие женщина и мужчина, которые были переданы сотрудникам скорой медицинской помощи. К сожалению, женщину спасти не удалось, медиками констатирована смерть. Пожар ликвидирован на площади 20 м2. Причина пожара устанавливается, — сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.