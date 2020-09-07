Пожар в Ялте — спасены 6 человек и эвакуированы 30

В 17.55 в службу спасения поступило сообщение — на 12-м этаже шестнадцатиэтажного дома в Ялте по ул. Весенняя виден дым из окна квартиры и женщина просит о помощи.

По прибытию на место вызова было установлено, что произошло короткое замыкание в шахте кабельного канала, вследствие чего произошло сильное задымление. Газодымозащитной службой проведены аварийно-спасательные работы, в ходе которых спасено 6 человек (в том числе 2 детей), а также проведена эвакуация 30 человек, из них семеро — дети. Пострадавших и погибших нет. В 18.10 пожар локализован на площади 10 м2. По состоянию на 18.25 пожар ликвидирован, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Крыму.