penoplex
Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | МЧС Крыма | Пожар в Ялте тушили почти четыре часа

crimeapress_news



«Верево Сити»
Пожар в Ялте тушили почти четыре часа

Пожар в Ялте тушили почти четыре часа

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 19:54 14.08.2021

Сегодня днем (в 12:26) в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в Ялте. Горело здание в переулке Свердлова.

Незамедлительно к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым. Общая площадь пожара составила 600 кв. метров. Ликвидация пожара – в 16:11. Сведений о погибших и пострадавших не поступало, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

В ликвидации пожара приняли участие 18 единиц техники и 56 спасателей.

Пожар в Ялте тушили почти четыре часа

Пожар в Ялте тушили почти четыре часа

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.