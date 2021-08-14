Пожар в Ялте тушили почти четыре часа

Сегодня днем (в 12:26) в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в Ялте. Горело здание в переулке Свердлова.

Незамедлительно к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым. Общая площадь пожара составила 600 кв. метров. Ликвидация пожара – в 16:11. Сведений о погибших и пострадавших не поступало, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

В ликвидации пожара приняли участие 18 единиц техники и 56 спасателей.