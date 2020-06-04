Пожар в Кировском районе — вспыхнул сеновал

Пожар в Кировском районе Крыма произошёл накануне днём.

По прибытию огнеборцы выяснили, что на территории частного домовладения горит сеновал. Была угроза быстрого распространения огня на соседние постройки. Крымские огнеборцы оперативно выполнили боевое развертывание и подали воду в очаг возгорания. Пожар был локализован в течение полутора часов. Значительное время заняла проливка тлеющего сена, чтобы не допустить повторного воспламенения и полностью ликвидировать пожар. Пострадавших нет. Причину устанавливают эксперты, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

В результате возгорания огнем был уничтожен сеновал на площади 50 кв. м. По словам министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова, возгорания сена и соломы – это серьезная проблема, с которой сталкиваются сельские жители. Заготовленные сельскохозяйственные корма в считанные минуты уничтожаются огнем, который может также перейти на находящиеся рядом жилые дома и хозпостройки. Как правило, чаще всего такие пожары происходят в результате нарушений элементарных правил пожарной безопасности при хранении сена и соломы, детской шалости с огнем или поджога.

МЧС Республики Крым и ГУ МЧС России по РК напоминают жителям полуострова о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при хранении сена, соломы, сенажа:

сено, солому и другие сгораемые материалы необходимо складировать в наиболее удаленных местах от жилых домов, хозяйственных построек и дорог. Нельзя допускать случаев курения в местах их складирования;

сено также разрешается хранить в пристройках, выгороженных противопожарными перегородками из негорючего материала;

ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра взрослых, объясните им об опасностях игр с огнем и их последствий, спрячьте от них спички и зажигалки;

если возгорание все-таки произошло, до прибытия пожарных примите меры по недопущению распространения огня – забрасывайте горящий стог сена землей и по возможности сдвиньте его подальше от строений.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101» или «112».

фото: пресс-служба МЧС России в Крыму