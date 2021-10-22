Пожар в крымском городке Щелкино: сгорел двухэтажный дом

Накануне днем (в 13:10) на оперативный пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в Щелкино (Ленинский район Крыма).

По прибытии пожарных выяснилось, что на территории частного домовладения горит кровля двухэтажного жилого дома. Жильцы до приезда пожарных самостоятельно покинули здание. Обнаружив очаг, крымские огнеборцы оперативно провели боевое развертывание и приступили к ликвидации огня. В результате пожар был локализован и ликвидирован в течение 2 часов. Площадь составила 56 кв. метров, — сообщили в МЧС РК.

Пострадавших на этом пожаре нет. Причину возгорания устанавливают эксперты.

Фото: МЧС РК.