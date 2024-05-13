Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | МЧС Крыма | Пожар в крымском поселке Почтовое. Спасателям удалось отстоять жилой дом от огня
актуально в республике
Пожар в крымском поселке Почтовое. Спасателям удалось отстоять жилой дом от огня

Пожар в крымском поселке Почтовое. Спасателям удалось отстоять жилой дом от огня

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 17:09 13.05.2024

Сегодня ночью, в 3:28 на оперативный пульт огнеборцев поступил сигнал о пожаре в пгт. Почтовое (Бахчисарайский район).

По прибытии выяснилось, что на территории частного домовладения горит хозяйственная постройка. Существует угроза распространения огня на жилой дом. Жильцы вовремя сориентировались и организованно эвакуировались. Пожарные проложили рукавные линии и приступили к тушению возгорания. В течение одного часа пожар был полностью локализован и ликвидирован на площади 20 квадратных метров, — сообщили в МЧС РК.

Самое главное, на пожаре нет пострадавших, а спасателям удалось избежать перехода огня на жилой дом. Причины происшествия устанавливают эксперты.

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: МЧС России в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
МЧС России в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.