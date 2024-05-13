Пожар в крымском поселке Почтовое. Спасателям удалось отстоять жилой дом от огня

Сегодня ночью, в 3:28 на оперативный пульт огнеборцев поступил сигнал о пожаре в пгт. Почтовое (Бахчисарайский район).
По прибытии выяснилось, что на территории частного домовладения горит хозяйственная постройка. Существует угроза распространения огня на жилой дом. Жильцы вовремя сориентировались и организованно эвакуировались. Пожарные проложили рукавные линии и приступили к тушению возгорания. В течение одного часа пожар был полностью локализован и ликвидирован на площади 20 квадратных метров, — сообщили в МЧС РК.
Самое главное, на пожаре нет пострадавших, а спасателям удалось избежать перехода огня на жилой дом. Причины происшествия устанавливают эксперты.
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