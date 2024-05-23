Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | МЧС Крыма | Пожар в крымском селе Новоандреевка тушили пять часов. Огнеборцам мешал сильный ветер
актуально в республике
Пожар в крымском селе Новоандреевка тушили пять часов. Огнеборцам мешал сильный ветер

Пожар в крымском селе Новоандреевка тушили пять часов. Огнеборцам мешал сильный ветер

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 13:10 23.05.2024

В селе Новоандреевка (Симферопольский район), на территории частного сектора горел гараж и две хозяйственные постройки. Пожар был ликвидирован в течение 5 часов.

Вчера в 16:38 на пульт оперативного дежурного поступила информация о пожаре в с. Новоандреевка. К месту происшествия выехал дежурный состав ПЧ с. Новоандреевка ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» в составе 3-х чел. и 1 ед. техники, а также сотрудники ГУ МЧС России по РК. По прибытии было установлено, что на территории частного сектора горит гараж и 2 хозяйственные постройки. Возникла угроза распространения огня на жилые дома, находящиеся вблизи, — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Ситуацию осложнял сильный, порывистый ветер. Огнеборцы в течение 3 часов сумели локализовать открытое горение. После чего сотрудники МЧС на протяжении еще 2 часов осуществляли разбор и проливку тлеющих конструкций. Общее время ликвидации пожара составило 5 часов. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

Узнайте больше:  Постояльцы ялтинского отеля могут спать спокойно

Благодаря слаженной работе огнеборцев удалось избежать дальнейшего «перехода» огня. Пострадавших нет. Причины ЧП устанавливаются экспертами.

Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: МЧС России в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
МЧС России в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.