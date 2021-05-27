Пожар в крымском селе Перевальное: горела баня

Накануне днем (в 12:48) оперативному дежурному МЧС поступило сообщение о пожаре в селе Перевальное Симферопольского района.

По прибытии пожарных было установлено, что горит баня в подвале двухэтажного частного жилого дома. Обнаружив очаг, огнеборцы проложили рукавные линии, и в течение 40 минут локализовали и ликвидировали пожар, Площадь составила 30 кв.м. В результате, огнем уничтожена внутренняя отделка стен. Пострадавших нет. Причины выясняют эксперты, — сообщили в МЧС РК.

По информации ГУ МЧС России по РК, за прошедшие сутки в Крыму ликвидировано 9 пожаров, из них 3 в жилом секторе, 1 загорание автомобиля, а также 5 возгораний сухой растительности и мусора.