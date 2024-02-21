Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | МЧС Крыма | Пожар в крымском селе Первомайское – загорелся пятиэтажный дом
актуально в республике
Пожар в крымском селе Первомайское – загорелся пятиэтажный дом

Пожар в крымском селе Первомайское – загорелся пятиэтажный дом

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:17 21.02.2024

Накануне вечером, в 18:15 поступило сообщение о задымлении на первом этаже пятиэтажного дома в селе Первомайское (кировский район) по ул. Советская. Незамедлительно к месту происшествия направлены пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым.

По прибытии подразделений, установлено, что произошло возгорание холодильного оборудования. Двумя звеньями газодымозащитной службы проведена разведка. Площадь пожара составила 30 кв. метров. Пострадавших нет, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

На пожаре было эвакуировано 24 человека. Возгорание было полностью ликвидировано в 20:11. Всего на тушение пожара привлечено 22 человека и 8 единиц техники.

Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: МЧС России в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
МЧС России в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.