Пожар в крымском селе Первомайское – загорелся пятиэтажный дом

Накануне вечером, в 18:15 поступило сообщение о задымлении на первом этаже пятиэтажного дома в селе Первомайское (кировский район) по ул. Советская. Незамедлительно к месту происшествия направлены пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым.

По прибытии подразделений, установлено, что произошло возгорание холодильного оборудования. Двумя звеньями газодымозащитной службы проведена разведка. Площадь пожара составила 30 кв. метров. Пострадавших нет, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

На пожаре было эвакуировано 24 человека. Возгорание было полностью ликвидировано в 20:11. Всего на тушение пожара привлечено 22 человека и 8 единиц техники.