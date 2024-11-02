Пожар в крымском селе Сирень: загорелась двухэтажка

В Бахчисарайском районе крымские пожарные ликвидировали возгорание в двухэтажном доме. Вчера утром поступил сигнал о пожаре в посёлке Сирень, где загорелась кровля двухэтажного многоквартирного жилого дома. Существовала угроза распространения пламени на квартиры.

Ликвидировать возгорание выезжали сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым и ПЧ с. Красный Мак ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым». Сотрудники федеральной противопожарной службы обнаружили и эвакуировали 1 человека. Совместными усилиями удалось ликвидировать пожар на площади 100 кв. метров, — сообщили в МЧС РК.

Пострадавших нет, причина происшествия устанавливается.

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