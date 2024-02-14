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Пожар в крымском селе Скворцово: жилой дом удалось отстоять от огня
Иллюстрация: МЧС РК

Пожар в крымском селе Скворцово: жилой дом удалось отстоять от огня

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 14:15 14.02.2024

Сгорела хозпостройка.

Вчера в 12:41 на пульт оперативного дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре в с. Скворцово (Симферопольский район).

По прибытии к месту происшествия выяснилось, что горит хозяйственная постройка. Существует угроза распространения огня на дом. Жильцы эвакуировались самостоятельно до приезда пожарных. Огнеборцы проложили рукавные линии и ликвидировали пожар в течение 40 минут. Площадь его составила 12 кв. метров, — сообщили в МЧС РК.

Хозяйственная постройка была полностью уничтожена огнём. Благодаря оперативной работе огнеборцев удалось избежать дальнейшего «перехода» огня на жилой дом. Пострадавших нет. Причины происшествия устанавливают эксперты.

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