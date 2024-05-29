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Пожар в крымском селе Владиславовка: горел частный дом

Пожар в крымском селе Владиславовка: горел частный дом

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 13:40 29.05.2024

Спасатели успели вынести из огня газовые баллоны.

Накануне утром, в 8:32 в службу спасения поступил сигнал о пожаре в селе Владиславовка (Кировский район). В жилом доме огонь охватил две комнаты.

Огнеборцы осуществили разведку в задымленном помещении, обнаружили и эвакуировали 2 газовых баллона. Одновременно с этим пожарные проложили рукавные линии и приступили к тушению возгорания. В течение 30 минут пожар был ликвидирован на площади 20 квадратных метров, — рассказали в МЧС РК.

Пожар в крымском селе Владиславовка: горел частный дом

Причины возгорания устанавливаются экспертами.

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Пожар в крымском селе Владиславовка: горел частный дом

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