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Пожар в Любимовке, на Северной стороне Севастополя. Пострадал один человек
Скриншот: nik Fogel

Пожар в Любимовке, на Северной стороне Севастополя. Пострадал один человек

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:15 20.04.2021

20 апреля в 17:45 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на Северной стороне Севастополя. В Любимовке, на улице Южногородской горели хозяйственные постройки.

По рангу пожара 1-БИС– по указанному адресу выдвинулись силы МЧС России: два отделения 3-й пожарно-спасательной части, одно отделение 5-й пожарно-спасательной части. По прибытии обнаружено, что идет густой черный дым. На тушение подан ствол «Б» и два ствола на защиту близлежащих строений (ствол «Б», ствол высокого давления). На месте сформировано звено ГДЗС. По первичной информации площадь пожара составляет 20 квадратных метров, — сообщили в ГУ МЧС России по г. Севастополю.

Предварительно, на пожаре пострадал один человек. Причины и обстоятельства устанавливаются.

Пожар в Любимовке, на Северной стороне Севастополя. Пострадал один человек

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