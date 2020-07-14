Пожар в Нижнегорском районе Крыма вспыхнул в с. Садовое: на территории частного домовладения загорелась отдельно стоящая хозпостройка.

Огнеборцы оперативно проложили рукавные линии и приступили к ликвидации пожара, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова. – В результате, возгорание было локализовано и ликвидировано в течение 20 минут на площади 10 кв.м. К сожалению, строение было уничтожено огнем полностью. Пострадавших при данном происшествии нет. Причину возникновения огня выяснят эксперты.

По словам специалистов, пожары в хозяйственных постройках возникают часто и распространяются практически молниеносно из-за того, что в подобных строениях часто хранят различные быстровоспламеняющиеся материалы.

Поэтому необходимо уделять особое внимание пожарной безопасности хозпостроек, — подчеркнул министр.

МЧС Республики Крым напоминает о важности соблюдения всех правил пожарной безопасности ради сохранения своей жизни, здоровья и имущества!

В случае необходимости немедленно вызывайте пожарную службу по телефону «101» или «112».