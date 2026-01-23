Пожар в Нижнегорском районе Крыма — эвакуировали 15 человек

Из-за задымления на последних этажах пятиэтажки была проведена эвакуация 15-ти жильцов, в том числе и 6 детей. Пострадавших нет, — говорится в сообщении.
Возгорание на площади три «квадрата» было оперативно ликвидировано. Предварительная причина пожара – замыкание электропроводки, добавили в ведомстве.
Ранее в четверг сообщалось, что в Феодосии случился пожар водном из магазинов. Днем ранее стало известно, что на пожаре в Джанкойском районе Крыма погибла женщина, предварительно — из-за курения в постели.
источник: РИА Новости Крым
