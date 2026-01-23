Прямо сейчас:
Пожар в Нижнегорском районе Крыма - эвакуировали 15 человек
фото: © ГУ МЧС России по Республике Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:14 23.01.2026

Пятнадцать человек, в том числе шестеро детей, эвакуировали на пожаре в пятиэтажном доме в Нижнегорском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по РК. Пожар произошел в пятиэтажном доме в селе Михайловка в четверг. В одной из квартир загорелся диван, уточняют спасатели.

Из-за задымления на последних этажах пятиэтажки была проведена эвакуация 15-ти жильцов, в том числе и 6 детей. Пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Возгорание на площади три «квадрата» было оперативно ликвидировано. Предварительная причина пожара – замыкание электропроводки, добавили в ведомстве.

Ранее в четверг сообщалось, что в Феодосии случился пожар водном из магазинов. Днем ранее стало известно, что на пожаре в Джанкойском районе Крыма погибла женщина, предварительно — из-за курения в постели.

источник: РИА Новости Крым 

