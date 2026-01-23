Пожар в Нижнегорском районе Крыма — эвакуировали 15 человек

Пятнадцать человек, в том числе шестеро детей, эвакуировали на пожаре в пятиэтажном доме в Нижнегорском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по РК. Пожар произошел в пятиэтажном доме в селе Михайловка в четверг. В одной из квартир загорелся диван, уточняют спасатели.