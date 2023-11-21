Пожар в поселке Щебетовка тушили два часа

Вчера, в 21:28 в МЧС поступил сигнал о том, что в пгт. Щебетовка (ГО Феодосия) горит одноэтажный жилой дом.

Жильцы вовремя сориентировались и эвакуировались самостоятельно. Огнеборцы проложили рукавные линии и приступили к ликвидации возгорания. В течение 2 часов пожар был полностью локализован и ликвидирован. Площадь его составила 35 квадратных метров. Благодаря оперативным действия пожарных удалось отбить одну комнату от огня, — сообщили в МЧС РК.

Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.