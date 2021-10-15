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Пожар в Раздольненском районе и еще 7 пожаров минувших суток в Крыму

Пожар в Раздольненском районе и еще 7 пожаров минувших суток в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 13:27 15.10.2021

Накануне днем на оперативный пульт крымских спасателей поступило сообщение о пожаре в селе Виноградово (в Раздольненском районе).

По прибытии пожарных выяснилось, что на территории частного домовладения горит хозяйственная постройка. Обнаружив очаг, сотрудники МЧС оперативно провели боевое развертывание и приступили к ликвидации огня. В результате пожар был локализован и ликвидирован в течение 20 минут. Площадь составила 10 кв. метров. В результате огнем была уничтожена кровля строения. Пострадавших нет. Причину устанавливают эксперты, — сообщили в МЧС РК.

По информации ЦУКС ГУ МЧС России по РК, за прошедшие сутки в Крыму ликвидировано 8 пожаров, из них 4 в жилом секторе, 3 в не жилом, а также 1 возгорание сухой растительности и мусора. Всего, с начала года в Крыму ликвидировано 2365 пожаров, из них 1221 — пожар, связанных с возгоранием сухой растительности и мусора.

Пожар в Раздольненском районе и еще 7 пожаров минувших суток в Крыму

Фото: МЧС РК.

Пожар в Раздольненском районе и еще 7 пожаров минувших суток в Крыму

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