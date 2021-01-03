Пожар в с. Доброе — огонь разбушевался на крыше частного домовладения

Пожар в с. Доброе Симферопольского района произошёл накануне. В службу спасения сообщение о ЧП поступило в 23:58 — на территории частного домовладения загорелась кровля жилого дома.

Обнаружив очаг, огнеборцы оперативно проложили рукавные линии и приступили к ликвидации огня. Пожар был локализован и ликвидирован в течение часа. Площадь составила 80 кв.м. К сожалению, огнем уничтожена кровля. Пострадавших нет. Причину устанавливают эксперты, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.

Чтобы избежать трагедии, крымские пожарные просят жителей полуострова соблюдать следующие правила: проверьте электропроводку, исправность выключателей, розеток;

содержите отопительные электрические приборы, плиты в исправном состоянии подальше от штор и мебели на несгораемых подставках;

не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это приводит к перегрузке в электросети;

не применяйте самодельные электронагревательные приборы;

перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электрическое оборудование выключено;

своевременно ремонтируйте отопительные печи;

очищайте дымоходы от сажи;

будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей одних без присмотра;

курите в строго отведенных местах. Помните, что курение в постели, особенно в нетрезвом виде, часто является причиной пожара. МЧС предупреждает: в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить «101» или «112». фото: пресс-служба МЧС России в Крыму