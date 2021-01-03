Пожар в с. Доброе — огонь разбушевался на крыше частного домовладения

Пожар в с. Доброе Симферопольского района произошёл накануне. В службу спасения сообщение о ЧП поступило в 23:58 — на территории частного домовладения загорелась кровля жилого дома.
Обнаружив очаг, огнеборцы оперативно проложили рукавные линии и приступили к ликвидации огня. Пожар был локализован и ликвидирован в течение часа. Площадь составила 80 кв.м. К сожалению, огнем уничтожена кровля. Пострадавших нет. Причину устанавливают эксперты, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.
Чтобы избежать трагедии, крымские пожарные просят жителей полуострова соблюдать следующие правила:
- проверьте электропроводку, исправность выключателей, розеток;
- содержите отопительные электрические приборы, плиты в исправном состоянии подальше от штор и мебели на несгораемых подставках;
- не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это приводит к перегрузке в электросети;
- не применяйте самодельные электронагревательные приборы;
- перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электрическое оборудование выключено;
- своевременно ремонтируйте отопительные печи;
- очищайте дымоходы от сажи;
- будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей одних без присмотра;
- курите в строго отведенных местах. Помните, что курение в постели, особенно в нетрезвом виде, часто является причиной пожара.
МЧС предупреждает: в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить «101» или «112».
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму
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