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Пожар в с. Доброе - огонь разбушевался на крыше частного домовладения

Пожар в с. Доброе — огонь разбушевался на крыше частного домовладения

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 12:53 03.01.2021

Пожар в с. Доброе Симферопольского района произошёл накануне. В службу спасения сообщение о ЧП поступило в 23:58 — на территории частного домовладения загорелась кровля жилого дома.

Обнаружив очаг, огнеборцы оперативно проложили рукавные линии и приступили к ликвидации огня. Пожар был локализован и ликвидирован в течение часа. Площадь составила 80 кв.м. К сожалению, огнем уничтожена кровля. Пострадавших нет. Причину устанавливают эксперты, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.

Пожар в с. Доброе - огонь разбушевался на крыше частного домовладения Пожар в с. Доброе - огонь разбушевался на крыше частного домовладения

Чтобы избежать трагедии, крымские пожарные просят жителей полуострова соблюдать следующие правила:

  • проверьте электропроводку, исправность выключателей, розеток;
  • содержите отопительные электрические приборы, плиты в исправном состоянии подальше от штор и мебели на несгораемых подставках;
  • не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это приводит к перегрузке в электросети;
  • не применяйте самодельные электронагревательные приборы;
  • перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электрическое оборудование выключено;
  • своевременно ремонтируйте отопительные печи;
  • очищайте дымоходы от сажи;
  • будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей одних без присмотра;
  • курите в строго отведенных местах. Помните, что курение в постели, особенно в нетрезвом виде, часто является причиной пожара.

 МЧС предупреждает: в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить «101» или «112».

фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

Пожар в с. Доброе - огонь разбушевался на крыше частного домовладения

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