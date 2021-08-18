Пожар в с. Красносельское — сгорел гараж с автомобилем

Пожар в с. Красносельское Кировского района Крыма произошёл накануне вечером.

По прибытию пожарными было установлено, что на территории частного домовладения горит гараж с автомобилем внутри. Существовала угроза распространения огня на расположенный рядом жилой дом. Обнаружив очаг, огнеборцы проложили рукавные линии, и в течение 30 минут локализовали и ликвидировали пожар. Площадь составила 60 кв.м. К сожалению, автомобиль и гараж уничтожены огнем полностью. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных удалось избежать дальнейшего перехода огня. Пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают эксперты, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.