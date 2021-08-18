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Пожар в с. Красносельское - сгорел гараж с автомобилем
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

Пожар в с. Красносельское — сгорел гараж с автомобилем

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 10:55 18.08.2021

Пожар в с. Красносельское Кировского района Крыма произошёл накануне вечером.

По прибытию пожарными было установлено, что на территории частного домовладения горит гараж с автомобилем внутри. Существовала угроза распространения огня на расположенный рядом жилой дом. Обнаружив очаг, огнеборцы проложили рукавные линии, и в течение 30 минут локализовали и ликвидировали пожар. Площадь составила 60 кв.м. К сожалению, автомобиль и гараж уничтожены огнем полностью. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных удалось избежать дальнейшего перехода огня. Пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают эксперты, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

МЧС Республики Крым обращает внимание жителей и гостей полуострова на необходимость соблюдения мер безопасности:

  • не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы;
  • следите за исправностью электропроводки, не пользуйтесь поврежденными электроприборами и электророзетками;
  • эксплуатируйте электроприборы в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей;
  • не включайте в одну электророзетку одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, перегружая электросеть;
  • не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров;
  • во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов;
  • не бросайте горящие спички и окурки.

 Если вы стали свидетелем пожара или чрезвычайной ситуации, немедленно сообщите в службу спасения по телефону «101» или «112».

Пожар в с. Красносельское - сгорел гараж с автомобилем

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