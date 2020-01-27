Пожар в селе Морозовка: загорелась хозпостройка на территории мужского монастыря

Пожар в селе Морозовка произошёл в ночь с пятницы на субботу. На территории мужского монастыря Паисия Величковского загорелось одно из хозяйственных строений.

По указанному адресу сразу же выдвинулись два отделения 4-й пожарно-спасательной части, одно отделение 1-й ПСЧ, автоцистерна ПЧ-12 «Терновка», а также служба пожаротушения. Благодаря своевременному реагированию, слаженной и профессиональной работе спасателей удалось быстро локализовать пожар, не допустив распространения пламени на соседние постройки. Полная ликвидация возгорания произведена в 02:45. Погибших и пострадавших нет. В тушении от МЧС были задействованы 5 единиц техники и 16 человек личного состава, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.