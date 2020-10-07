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Пожар в Севастополе: едва не погиб мужчина, 14 человек эвакуированы

Пожар в Севастополе: едва не погиб мужчина, 14 человек эвакуированы

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 17:31 07.10.2020

7 октября в 14:43 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России в Севастополе поступило сообщение от очевидцев — из окна многоквартирного жилого дома по улице Павла Корчагина идёт дым.

По прибытию огнеборцы сформировали газодымозащитное звено и, вскрыв дверь квартиры, проникли внутрь. Оценив обстановку, определили, что горят находящиеся в жилище вещи, площадь пожара – 10 квадратных метров. На тушение сразу подали ствол «Б». Кроме того, в задымлённом помещении обнаружили пострадавшего мужчину с признаками отравления продуктами горения – его передали бригаде скорой медицинской помощи. В считанные минуты удалось провести локализацию пламени и устранить открытое горение. Параллельно пожарные помогали жильцам соседних квартир переправиться в безопасное место. Шесть человек – в том числе трое детей – эвакуированы с верхних этажей с помощью спасательных устройств, всего на свежий воздух из подъезда выведено 14 человек, — озвучили детали ЧП в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Пожар в Севастополе: едва не погиб мужчина, 14 человек эвакуированы Пожар в Севастополе: едва не погиб мужчина, 14 человек эвакуированы Пожар в Севастополе: едва не погиб мужчина, 14 человек эвакуированы Пожар в Севастополе: едва не погиб мужчина, 14 человек эвакуированы

Полная ликвидация последствий происшествия произведена в 15 часов 35 минут. Причины возгорания устанавливаются.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

Пожар в Севастополе: едва не погиб мужчина, 14 человек эвакуированы

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