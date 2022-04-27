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Пожар в Севастополе – горела квартира на третьем этаже жилого дома
Фото: ГУ МЧС России по г. Севастополю

Пожар в Севастополе – горела квартира на третьем этаже жилого дома

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 13:24 27.04.2022

Спасатели эвакуировали 32 человек.

Накануне днем (в 15:35) в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по г. Севастополю от очевидцев поступило сообщение, что в районе улицы Гоголя виден дым из окна на третьем этаже.

По указанному адресу выдвинулись силы МЧС России: по одному отделению 1-й, 2-й, 6-й пожарно-спасательных частей, автолестница, служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ, а также оперативная группа Главного управления. По прибытию установлено, что в квартире происходит горение вещей на площади 5 кв. метра. На тушение подан ствол «Б». Из соседней квартиры спасены 2 человека, из них 1 ребенок, эвакуированы 32 человека, из них 8 детей, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Пострадавших, погибших нет. Причины и обстоятельства происшествия уточняются.

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ГУ МЧС России в Севастополе
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