Пожар в Севастополе — эвакуировали 20 человек

Сообщение о пожаре в Севастополе в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило в 17:30: очевидцы рассказали, что по улице Тараса Шевченко из окон многоквартирного дома идет густой черный дым.

К месту незамедлительно были направлены подразделения по повышенному рангу пожара – 1-БИС: два отделения и автолестница 6 пожарно-спасательной части, два отделения 1 пожарно-спасательной части, служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ и оперативная группа ЦУКС. Было установлено, что из окон квартиры на пятом этаже происходит пламенное горение, огнем охвачен балкон и часть квартиры. Из подъезда спасатели эвакуировали 20 человек, в том числе 4 детей. На месте было сформировано 2 звена ГДЗС. На тушение пожарные подали 2 ствола Б. На месте происшествия также работали сотрудники служб 102 и 104. Погибших, пострадавших нет. Благодаря слаженным действиям спасателей локализовать возгорание удалось в 17:47. Ликвидировали открытое горение в 17:49. Полная ликвидация последствий пожара — 18:02, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Всего к ликвидации последствий пожара от МЧС России было привлечено 7 единиц техники и 19 человек личного состава.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе