Пожар в Севастополе: мужчина пытался спасти хозпостройку от огня, но сам пострадал
фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:21 26.11.2025

Сообщение о пожаре по улице Ягодная села Флотское поступило в МЧС России по Севастополю 25 ноября в 18 часов 38 минут.

На месте подразделения МЧС России установили, что огнём охвачена хозпостройка в частном домовладении на площади 40 квадратных метров. Обнаружен пострадавший мужчина 1981 года рождения: заметив огонь, он пытался одолеть его своими силами, но не справился и получил ожоги верхних дыхательных путей и тела. Пожарные передали его медицинской бригаде для госпитализации и подали стволы на тушение. На месте работали 16 человек и 5 единиц техники, в том числе от МЧС 8 специалистов и 2 автомобиля, — озвучили детали происшествия в пресс-службе ведомства. 

Причиной стало короткое замыкание электропроводки.

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе 

