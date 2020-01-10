Пожар в Севастополе: на улице Горпищенко спасали и людей, и животных

Пожар в Севастополе на улице Горпищенко произошёл накануне днём — сообщение о ЧП в службу спасения поступило в 16:45. Огонь вспыхнул в квартире одного из пятиэтажных домов.

По прибытию подразделений к месту происшествия было установлено, что идёт дым из квартиры на четвёртом этаже, где происходит пламенное горение. Сформировано одно звено газодымозащитной службы, проникшее в квартиру после вскрытия входной двери. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. При проведении работ была выполнена эвакуация жителей квартир, расположенных в данном подъезде многоквартирного дома. Всего было выведено 7 жильцов, в их числе 1 ребёнок. Кроме того, из горящей квартиры было спасено два животных – коты», – цитирует пресс-служба заместителя начальника службы, начальника дежурной смены службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по городу Севастополю майора внутренней службы Богдана Храпача.

Благодаря своевременному реагированию, слаженной и профессиональной работе спасателей локализовать пожар удалось уже в 17:14, не допустив распространения пламени на помещения соседних квартир. Полная ликвидация возгорания произведена в 17:56. Погибших и пострадавших нет.

В тушении от МЧС были задействованы 6 единиц техники и 19 человек личного состава. Также на месте работали аварийная газовая служба, полиция и скорая медицинская помощь, сотрудники которой оказывали психологическую поддержку жильцам.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе