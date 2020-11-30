Пожар в Севастополе: среди спасённых — три человека и три кота

Пожар в Севастополе произошёл сегодня днём в многоквартирном доме по улице Древняя.

От очевидцев поступило сообщение о том, что виден густой черный дым с тыльной стороны многоэтажки. По прибытию подразделения было установлено, что горит пристройка жилого дома открытым пламенем, есть угроза распространения, ранг пожара повышен до 1-БИС, дополнительно к месту были направлены по одному отделению 1-й пожарно-спасательной части и 2-й пожарно-спасательной части, а также служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ и оперативная группа ЦУКС. Из жилого дома пожарными эвакуировано 12 человек. 2 человека спасены с помощью спасательных устройств, 1 пожилая женщина эвакуирована через балкон второго этажа по трехколенной лестнице. Кроме того, силами огнеборцев из задымленного помещения спасено 3 кота. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Погибших, пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Для установления причин произошедшего к работе приступила оперативно-следственная группа, в состав которой вошли сотрудники Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по городу Севастополю. Причины пожара устанавливаются.

На месте также работали службы «102», «103», «104» и ГУПС «Севтеплоэнерго».

Спасателям удалось не допустить распространения пламени и локализовать пожар в 16:42. Ликвидировали открытое горение в 16:44. Полная ликвидация последствия возгорания в — 17:26. Всего к ликвидации последствий пожара привлекалось 36 человек и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России 20 человек и 6 единиц техники, — подчёркивают в чрезвычайном ведомстве.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе