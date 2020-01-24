Пожар в Севастополе: в «пострадавших» — павильон на рынке «Чайка»

Пожар в Севастополе — на территории рынка «Чайка» — произошёл сегодня утром.

24 января в 9 часов 26 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю поступило сообщение о том, что горит торговый павильон. По указанному адресу сразу же были направлены два отделения 1-й пожарно-спасательной части и служба пожаротушения. По прибытию было установлено, что пожар происходит на кровле киоска, торгующего выпечкой. Огнём была охвачена площадь в 1 квадратный метр. До приезда к месту сил МЧС сотрудники рынка предприняли попытки ликвидации возгорания самостоятельно, используя первичные средства пожаротушения, однако одолеть пламя им не удалось. Огнеборцы незамедлительно подали к очагу пожара ствол высокого давления, выполнили эвакуацию материальных ценностей. Благодаря их быстрым, слаженным, профессиональным действиям уже в 9 часов 35 минут пожар был локализован, а ещё через восемь минут была произведена его полная ликвидация, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.