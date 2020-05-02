Пожар в Симферополе. Были эвакуированы 14 человек

Пожар в Симферополе произошёл накануне — в службу спасение поступило сообщение о возгорании в квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома по улице Обская, 5.

По прибытию к месту было установлено, что из окна идет дым. Одно звено газодымозащитной службы оперативно провело разведку помещений в доме. Сотрудники МЧС эвакуировали 14 человек (из них 5 детей), пострадавших нет. Пожар в квартире ликвидирован на площади 8 м2. Причину пожара установят эксперты, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.