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Пожар в Симферополе. Были эвакуированы 14 человек

Пожар в Симферополе. Были эвакуированы 14 человек

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 11:48 02.05.2020

Пожар в Симферополе произошёл накануне — в службу спасение поступило сообщение о возгорании в квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома по улице Обская, 5.

По прибытию к месту было установлено, что из окна идет дым. Одно звено газодымозащитной службы оперативно провело разведку помещений в доме. Сотрудники МЧС эвакуировали 14 человек (из них 5 детей), пострадавших нет. Пожар в квартире ликвидирован на площади 8 м2. Причину пожара установят эксперты,  — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

МЧС РК напоминает: в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101» или «112».

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК 

Пожар в Симферополе. Были эвакуированы 14 человек

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