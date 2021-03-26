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Пожар в Симферополе: горел частный дом

Пожар в Симферополе: горел частный дом

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 20:12 26.03.2021

Сегодня в 17:55 в службу спасения поступило сообщение о возгорании частного одноэтажного жилого дома в Симферополе на ул. Ягодной (микрорайон Свобода). По информации ГУ МЧС России по РК, горело частное домовладении, кроме того, была реальная угроза распространения огня на ближайшие дома. Незамедлительно к месту пожара были направлены 2 отделения 1-го пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым. 

Пожар в Симферополе: горел частный дом

В 18:05 ранг пожара был повышен до №2. На месте пожара был организован оперативный штаб МЧС. В 19:07 пожар был локализован на площади 130 кв. метров. По состоянию на 20:00 пожар потушен, информация уточняется.

Пожар в Симферополе: горел частный дом

Всего в ликвидации последствий пожара были задействованы от единой территориальной подсистемы РСЧС 40 человек личного состава и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России: 32 человека личного состава и 10 единиц техники.

Пожар в Симферополе: горел частный дом

Фото: ГУ МЧС России по РК.

Пожар в Симферополе: горел частный дом

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