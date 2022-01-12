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Пожар в Симферополе: горел частный жилой дом

Пожар в Симферополе: горел частный жилой дом

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 14:23 12.01.2022

Сегодня днем в Симферополе произошел пожар, площадь которого составила 100 кв. метров. По информации ГУ МЧС России по РК, в 12:17 поступило сообщение о том, что горит частный дом в переулке Совхозном.

Площадь возгорания составляет более 100 кв. метров. В 12.51 пожар локализован, продолжаются работы по ликвидации пожара. Погибших, пострадавших нет, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Отметим, что угрозы распространения огня уже нет, но тушение (проливка конструкция сгоревшего дома) продолжается. Пожару был присвоен первый ранг. Причину возгорания определят эксперты.

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