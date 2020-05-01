Пожар в Симферополе — горел одноэтажный жилой дом

Пожар в Симферополе произошёл сегодня днём в частном жилом доме по улице Огородная, 13.
По прибытию к месту, сотрудники МЧС установили, что горит наружная пластиковая обшивка дома на площади 46 м2 и легковой автомобиль. Одно звено газодымозащитной службы оперативно провело разведку помещений в доме, пострадавших и погибших нет. Причина пожара устанавливается. В 16.18 пожар был ликвидирован на площади 46 м2, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:
- «101» — единый телефон спасения;
- (3652) 55-09-04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.
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