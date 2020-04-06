Пожар в Симферополе: горел рынок «Привоз»

6 апреля, в 15:35 в службу спасения поступило сообщение о возгорании на территории рынка «Привоз» в Симферополе.

К месту пожара выехали отделения 1-й и 6-й пожарно-спасательных частей 1-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Республике Крым. По прибытию к месту пожара было установлено, что произошло возгорание деревянных поддонов на площади 25 кв. метров, — сообщили в ГУ МЧС по РК.

Пожар был ликвидирован в 16:00. Пострадавших нет, причины происшествия установят эксперты.

Фото: ГУ МЧС по РК.