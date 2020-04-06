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Пожар в Симферополе: горел рынок «Привоз»

Пожар в Симферополе: горел рынок «Привоз»

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 18:51 06.04.2020

6 апреля, в 15:35 в службу спасения поступило сообщение о возгорании на территории рынка «Привоз» в Симферополе.

К месту пожара выехали отделения 1-й и 6-й пожарно-спасательных частей 1-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Республике Крым. По прибытию к месту пожара было установлено, что произошло возгорание деревянных поддонов на площади 25 кв. метров, — сообщили в ГУ МЧС по РК.

Пожар в Симферополе: горел рынок «Привоз»

Пожар был ликвидирован в 16:00. Пострадавших нет, причины происшествия установят эксперты.

Пожар в Симферополе: горел рынок «Привоз»

Фото: ГУ МЧС по РК.

Пожар в Симферополе: горел рынок «Привоз»

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