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Пожар в Симферополе: ночью загорелся торговый склад

Пожар в Симферополе: ночью загорелся торговый склад

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:20 02.04.2024

2 апреля, в 4:50 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании в складском помещении в Симферополе на ул. Широкая. Источником возгорания стал склад с оборудованием для салонов красоты.

Незамедлительно по повышенному рангу к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым. По прибытии на место происшествия первых пожарных расчётов было установлено, что горит торговый склад, СТО, магазин. Есть угроза распространения огня на соседние здания и сооружения. Звеном ГДЗС была проведена разведка, поданы стволы на защиту складских торговых помещений, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

В связи с высокой горючей нагрузкой, плотной застройкой и расположением места пожара в безводном районе, был организован дополнительный подвоз воды. Проведен разбор кровли ангара и проливка конструкций.

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В 6:56 пожар на площади 650 кв. метров был локализован, а в 10:37 – полностью потушен.

Информация о пострадавших не поступала. Всего на тушение пожара было привлечено 15 единиц техники и 40 человек. Причины ЧП устанавливают эксперты.

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