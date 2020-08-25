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Пожар в Симферополе - пострадавший в больнице

Пожар в Симферополе — пострадавший в больнице

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:48 25.08.2020

Пожар в Симферополе произошёл на улице Трубаченко — в службу спасения поступило сообщение о задымлении на балконе пятого этажа пятиэтажного жилого дома.

Звеном газодымозащитной службы оперативно была проведена разведка помещений в доме. В ходе разведки обнаружен пострадавший, который был передан сотрудникам скорой медицинской помощи. Сотрудниками МЧС России проведена эвакуация 25-ти человек. В 12:26 пожар ликвидирован на площади 4,5 м2. Пострадавший доставлен в ГБУЗ РК РКБ им. Н.А. Семашко. Причину пожара установят эксперты, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.

Пожар в Симферополе - пострадавший в больнице Пожар в Симферополе - пострадавший в больнице

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

  • «101» — единый телефон спасения;
  • (3652) 55-09-04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК

Пожар в Симферополе - пострадавший в больнице

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