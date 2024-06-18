Пожар в Симферополе:  в окрестностях  музея-заповедника «Неаполь Скифский» горела сухая трава

Сегодня днем (в 14:25) в МЧС поступило сообщение о возгорании сухой растительности на открытой территории в Симферополе, на ул. Батаева (недалеко от музея-заповедника «Неаполь Скифский».

Незамедлительно на место происшествия были направлены огнеборцы 1-го пожарно-спасательного отряда. Пожар был ликвидирован на площади 200 квадратных метров менее чем за полчаса, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Причины и обстоятельства устанавливаются. Погибших и пострадавших нет.