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Пожар в Симферополе:  в окрестностях  музея-заповедника «Неаполь Скифский» горела сухая трава
Фото: ГУ МЧС России по РК

Пожар в Симферополе:  в окрестностях  музея-заповедника «Неаполь Скифский» горела сухая трава

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:46 18.06.2024

Сегодня днем (в 14:25) в МЧС поступило сообщение о возгорании сухой растительности на открытой территории в Симферополе, на ул. Батаева (недалеко от музея-заповедника «Неаполь Скифский».

Незамедлительно на место происшествия были направлены огнеборцы 1-го пожарно-спасательного отряда. Пожар был ликвидирован на площади 200 квадратных метров менее чем за полчаса, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Причины и обстоятельства устанавливаются. Погибших и пострадавших нет.

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