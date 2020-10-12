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Пожар в Симферополе

Пожар в Симферополе

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 18:35 12.10.2020

Пожар в Симферополе вспыхнул сегодня в 16:58. В службу спасения поступило сообщение о возгорании в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома по ул. Д. Ульянова.

К месту пожара незамедлительно были направлены 2 отделения 3 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда Главного Управления МЧС России по Республике Крым. По прибытию к месту вызова, звеном газодымозащитной службы, проведена разведка помещений, в результате которой обнаружен очаг возгорания. Сотрудниками МЧС России эвакуировано 2 человека из соседних квартир. Благодаря профессиональным действиям спасателей пострадавших и погибших нет. Пожар локализован в 17.15. Распространение огня не допущено. В 17.44 очаг возгорания ликвидирован. Площадь пожара составила 2 кв.м. Причину возгорания установят эксперты, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

  • «101» — единый телефон пожарных и спасателей;
  • (3652) 55-09-04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.

Пожар в Симферополе

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