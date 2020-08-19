Пожар в Симферопольском районе — горело частное домовладение

Пожар в Симферопольском районе произошёл накануне днём в с. Сторожевое.

По прибытию пожарных выяснилось, что от хозпостроек огонь перекинулся на кровлю одноэтажного жилого дома и прилегающую пристройку. Обнаружив очаг, огнеборцы оперативно проложили рукавные линии, и в течение часа локализовали и ликвидировали пожар. Площадь пожара составила 56 кв. метров. К сожалению, хозпостройки были уничтожены огнем практически полностью. Министр также отметил, что, к счастью, пострадавших в результате происшествия нет. Причины выясняют эксперты, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.

Пожары в хозяйственных постройках возникают часто и распространяются практически молниеносно из-за того, что в подобных строениях граждане хранят различные емкости с горючим, масляные смеси, ветошь и другие быстровоспламеняющиеся материалы. Кроме того, часто такие постройки делаются из деревянных или иных легковоспламеняемых материалов. Именно поэтому необходимо уделять особое внимание пожарной безопасности в таких строениях, — подчеркивает министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов.

Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым и ГУ МЧС России по РК напоминают жителям и гостям полуострова о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности:

не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы;

следите за исправностью электропроводки, не пользуйтесь поврежденными электроприборами и электророзетками;

эксплуатируйте электроприборы в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей;

не включайте в одну электророзетку одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, перегружая электросеть;

не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров;

во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов;

не бросайте горящие спички и окурки.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, нужно немедленно обратиться в службу спасения по телефону «101» или «112». Берегите себя и своих близких!

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК