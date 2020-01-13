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Пожар в Симферопольском районе. Погиб мужчина

Пожар в Симферопольском районе. Погиб мужчина

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 12:14 13.01.2020

Пожар в Симферопольском районе Крыма произошёл накануне в селе Пролетное. Огонь вспыхнул в частном жилом доме, разделённом на четыре квартиры.

Пожар произошел в трехкомнатной квартире. В помещении создалось очень плотное задымление, — сообщил Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов. — Огнеборцы оперативно проложили рукавные линии и приступили к ликвидации огня, полная ликвидация которого заняла около часа. Огнем повреждены вещи, мебель, отделка стен, потолка, кровля. На месте пожара был найден газовый баллон, который был немедленно вынесен в безопасное место во избежание взрыва. К сожалению, на месте происшествия в одной из комнат был обнаружен погибший (1979 года рождения). Площадь пожара составила 50 кв.м. Обстоятельства произошедшего выяснят эксперты.

Пожар в Симферопольском районе. Погиб мужчина

Пожар в Симферопольском районе. Погиб мужчина

Пожар в Симферопольском районе. Погиб мужчина

Пожар в Симферопольском районе. Погиб мужчина

фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

Пожар в Симферопольском районе. Погиб мужчина

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