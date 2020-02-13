Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | МЧС Крыма | Пожар в Симферопольском районе: версия «поджог»

crimeapress_news

Пожар в Симферопольском районе: версия «поджог»

Пожар в Симферопольском районе: версия «поджог»

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:23 13.02.2020

Вчера утром (в 5:12) в службу спасения поступило сообщение о пожаре в селе Новоандреевка (в Симферопольском районе). По прибытии было установлено, что на улице Московская горит одноэтажный жилой дом.

Пожар в Симферопольском районе: версия «поджог»

Предположительно возгорание произошло в ночное время, из-за чего обнаружен пожар был лишь ранним утром очевидцами. На момент поступления сигнала дом уже практически полностью был охвачен огнем, — отметил министр ЧС РК Сергей Шахов. – По прибытии к месту вызова огнеборцы оперативно проложили рукавные линии и приступили к ликвидации огня, которая заняла около часа. Пожаром повреждены вещи, мебель, отделка стен, произошло обрушение кровельной конструкции.

Пожар в Симферопольском районе: версия «поджог»

Министр также отметил, что, к счастью, пострадавших в результате происшествия нет. Площадь пожара составила 70 кв. метров.

Пожар в Симферопольском районе: версия «поджог»

По предварительной версии, причиной возникновения пожара мог стать поджог, однако окончательная версия будет установлена экспертами, — сообщил Сергей Шахов.

Пожар в Симферопольском районе: версия «поджог»

Фото: МЧС РК.

Пожар в Симферопольском районе: версия «поджог»

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.