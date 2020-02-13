Пожар в Симферопольском районе: версия «поджог»

Вчера утром (в 5:12) в службу спасения поступило сообщение о пожаре в селе Новоандреевка (в Симферопольском районе). По прибытии было установлено, что на улице Московская горит одноэтажный жилой дом.

Предположительно возгорание произошло в ночное время, из-за чего обнаружен пожар был лишь ранним утром очевидцами. На момент поступления сигнала дом уже практически полностью был охвачен огнем, — отметил министр ЧС РК Сергей Шахов. – По прибытии к месту вызова огнеборцы оперативно проложили рукавные линии и приступили к ликвидации огня, которая заняла около часа. Пожаром повреждены вещи, мебель, отделка стен, произошло обрушение кровельной конструкции.

Министр также отметил, что, к счастью, пострадавших в результате происшествия нет. Площадь пожара составила 70 кв. метров.

По предварительной версии, причиной возникновения пожара мог стать поджог, однако окончательная версия будет установлена экспертами, — сообщил Сергей Шахов.

Фото: МЧС РК.