Пожар в Симферопольском районе: горела бытовка, обошлось без пострадавших

Вчера днем на пульт оперативного дежурного «Пожарной охраны Республики Крым» поступило сообщение о возгорании в селе Андрусово (в Симферопольском районе). На территории частного домовладения загорелся бытовой вагончик.

На месте происшествия работали огнеборцы ПЧ с. Доброе ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» и ГУ МЧС России по РК. Совместными усилиями пожар был потушен на площади 15 кв. метров. Большую часть времени заняли работы по разбору и проливке тлеющих конструкций, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Пострадавших нет. Причины происшествия выясняют эксперты.

Фото: МЧС РК.