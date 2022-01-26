Пожар в Симферопольском районе и еще 4 пожара минувших суток в Крыму

Вчера утром (в 8:08) на оперативный пульт крымских спасателей поступило сообщение о пожаре в поселке Гвардейское (в Симферопольском районе).

По прибытии пожарных выяснилось, что на территории частного домовладения горит деревянное хозяйственное строение. Обнаружив очаг, огнеборцы оперативно провели боевое развертывание и приступили к ликвидации огня. В результате пожар был локализован и ликвидирован в течение полутора часов. Пожарные уделили значительное внимание проливке и разбору конструкций во избежание повторного возникновения огня. Площадь составила 25 кв. метров. Пострадавших нет. Причину устанавливают эксперты, — сообщили в МЧС РК.

По информации ЦУКС ГУ МЧС России по РК, за прошедшие сутки в Крыму ликвидировано 5 пожаров в жилом секторе. Всего, с начала года ликвидировано 149 пожаров, из них 32 — пожара, связанного с возгоранием сухой растительности и мусора.

Фото: МЧС РК.

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