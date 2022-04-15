Пожар в Симферопольском районе. Возгорание на крыше летней столовой грозило «большим огнём»

Пожар в Симферопольском районе произошёл накануне ночью. В с. Укромное.

К месту происшествия незамедлительно выдвинулась дежурная смена пожарной части села Школьное ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым», а также сотрудники Федеральной противопожарной службы. По прибытии пожарные определили, что произошло возгорание кровли одноэтажной летней столовой. Есть угроза распространения на соседние здания, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму. — Крымские огнеборцы оперативно проложили рукавные линии и приступили к тушению пожара. Благодаря оперативной и слаженной работе пожарных удалось не допустить распространения огня на соседние строения. В течение трех часов пожар был ликвидирован. Огнеборцы уделили значительное внимание проливке и разбору конструкций во избежание повторного возникновения огня.

Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина устанавливается экспертами.

МЧС Республики Крым напоминает жителям полуострова о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности:

не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы;

следите за исправностью электропроводки, не пользуйтесь поврежденными электроприборами и электророзетками;

не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров;

во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов;

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, нужно немедленно обратиться в службу спасения по единому номеру вызова экстренных служб — «112». Берегите себя и своих близких!