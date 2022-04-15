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Пожар в Симферопольском районе. Возгорание на крыше летней столовой грозило "большим огнём"

Пожар в Симферопольском районе. Возгорание на крыше летней столовой грозило «большим огнём»

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 10:20 15.04.2022

Пожар в Симферопольском районе произошёл накануне ночью. В с. Укромное.

К месту происшествия незамедлительно выдвинулась дежурная смена пожарной части села Школьное ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым», а также сотрудники Федеральной противопожарной службы. По прибытии пожарные определили, что произошло возгорание кровли одноэтажной летней столовой. Есть угроза распространения на соседние здания, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.  — Крымские огнеборцы оперативно проложили рукавные линии и приступили к тушению пожара. Благодаря оперативной и слаженной работе пожарных удалось не допустить распространения огня на соседние строения. В течение трех часов пожар был ликвидирован. Огнеборцы уделили значительное внимание проливке и разбору конструкций во избежание повторного возникновения огня. 

Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина устанавливается экспертами.

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МЧС Республики Крым напоминает жителям полуострова о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности:

  • не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы;
  • следите за исправностью электропроводки, не пользуйтесь поврежденными электроприборами и электророзетками;
  • не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров;
  • во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов;

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, нужно немедленно обратиться в службу спасения по единому номеру вызова экстренных служб — «112». Берегите себя и своих близких!


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