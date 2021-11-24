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Пожар в симферопольском селе Заречном и еще 4 пожара минувших суток в Крыму

Пожар в симферопольском селе Заречном и еще 4 пожара минувших суток в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 13:39 24.11.2021

Вчера, в 16:53, на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, что в селе Заречном (Симферопольский район), на улице Плотинной произошел пожар. Там загорелся строительный вагончик, однако огонь мог распространиться на ближайшие строения.

Пожарные оперативно проложили рукавные линии и в течение короткого успешно локализовали возгорание. Значительное время заняла проливка конструкций сгоревшего помещения для недопущения повторного возгорания. Площадь огня составила 15 кв. метров. Пострадавших нет. Причины выясняют эксперты, — сообщили в МЧС РК.

По информации ЦУКС ГУ МЧС России по РК, за прошедшие сутки в Крыму ликвидировано 5 пожаров, из них 2 в жилом и 3 в нежилом секторе. Всего, с начала года ликвидировано 2 622 пожара, из них 1 339 — пожары, связанные с возгоранием сухой растительности и мусора.

Пожар в симферопольском селе Заречном и еще 4 пожара минувших суток в Крыму

Пожар в симферопольском селе Заречном и еще 4 пожара минувших суток в Крыму

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