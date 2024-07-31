Пожар в симферопольском ТЦ «Лоцман». Есть первый задержанный

Установлено, что днем 30 июля на территории детского батутного центра, расположенного на третьем этаже торгового комплекса, с нарушением техники безопасности выполнялись строительно-ремонтные работы с применением шлифовальной машинки. Искры от аппарата попали на легковоспламеняющиеся детские поролоновые кубы, которые не были ограждены. В результате возгорания огонь охватил 500 квадратных метров территории, частично обрушилась кровля. Из задымленного помещения было эвакуировано около 130 человек. Силами подразделений МЧС пожар локализован в 23:32, погибших и потерпевших граждан нет, — сообщили в Следкоме.

Сегодня следователем по подозрению в организации и выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей, задержан директор батутного центра.

Проводятся все неотложные следственные действия. Также детально устанавливаются обстоятельства эвакуации работников и посетителей торгового комплекса при чрезвычайной ситуации, работы систем оповещения, доступности эвакуационных выходов.

Ход расследования уголовного дела поставлен руководителем Главного следственного управления В.Н. Терентьевым на личный контроль.