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Пожар в симферопольском ТЦ «Лоцман». Есть первый задержанный

Пожар в симферопольском ТЦ «Лоцман». Есть первый задержанный

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 14:04 31.07.2024

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей (п. «б» ч.2 ст. 238 УК РФ). Вчера во второй половине дня произошло возгорание на территории ТЦ «Лоцман», расположенного на улице Севастопольской города Симферополя. На место происшествия оперативно выехал руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев и заместитель руководителя управления Василий Цаплин. По результатам процессуальной проверки главный следователь полуострова поручил возбудить уголовное дело.

Установлено, что днем 30 июля на территории детского батутного центра, расположенного на третьем этаже торгового комплекса, с нарушением техники безопасности выполнялись строительно-ремонтные работы с применением шлифовальной машинки. Искры от аппарата попали на легковоспламеняющиеся детские поролоновые кубы, которые не были ограждены. В результате возгорания огонь охватил 500 квадратных метров территории, частично обрушилась кровля. Из задымленного помещения было эвакуировано около 130 человек. Силами подразделений МЧС пожар локализован в 23:32, погибших и потерпевших граждан нет, — сообщили в Следкоме.

Сегодня следователем по подозрению в организации и выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей, задержан директор батутного центра.

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Проводятся все неотложные следственные действия. Также детально устанавливаются обстоятельства эвакуации работников и посетителей торгового комплекса при чрезвычайной ситуации, работы систем оповещения, доступности эвакуационных выходов.

Ход расследования уголовного дела поставлен руководителем Главного следственного управления В.Н. Терентьевым на личный контроль.

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