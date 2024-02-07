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Пожар в симферопольской многоэтажке потушили менее, чем за час

Пожар в симферопольской многоэтажке потушили менее, чем за час

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:19 07.02.2024

7 февраля, в 10:14 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании на 6-м этаже многоквартирного дома в Симферополе на ул. Марка Донского.

Незамедлительно по повышенному рангу к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения и начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым. По прибытии на место происшествия первых пожарных расчётов было установлено, что горят вещи на площади 3 квадратных метра. Звеном ГДЗС из задымленного помещения были эвакуированы 8 человек, 2 спасены, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Пожар был локализован в 10:50, а полностью ликвидирован в 11:00.

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Пожар в симферопольской многоэтажке потушили менее, чем за час

Всего в ликвидации возгорания задействовано от РСЧС: 45 человек и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России: 25 человек личного состава и 11 единиц техники.

 

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