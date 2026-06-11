Пожар в здании Музея-Панорамы в Севастополе потушили полностью

Пожар в здании Музея «Оборона Севастополя» произошёл в ночь на 10 июня — в результате атки ВСУ. Ликвидировали последствия ЧП силы МЧС России, Спасательной службы города, флота. Пожару был присвоен четвёртый ранг – наивысший из возможных в Севастополе. Работы велись в условиях высокой пожарной нагрузки, в помещениях сложной планировки, при сильном задымленнии.

Из горящего здания удалось вынести несколько фрагментов полотна легендарной панорамы, получивших, к сожалению, серьёзные повреждения пламенем и высокими температурами. Погибших и пострадавших нет. Полностью пожар площадью 600 квадратных метров ликвидировали в 08:00 11 июня. На месте работали 83 человека и 22 единицы техники, в том числе от МЧС России 36 специалистов и 11 автомобилей, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

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