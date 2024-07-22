Пожар во дворе симферопольского торгового центра

Сегодня днем, в 15:45 в МЧС поступило сообщение о возгорании во дворе торгового центра «Лоцман» в Симферополе. Незамедлительно к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым.

По прибытии на место, было выявлено, что произошло возгорание макулатуры за пределами здания торгового центра. Подразделения оперативно приступили к тушению огня. Из здания эвакуировано 70 человек силами администрации, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Площадь пожара составила 20 кв. метров. Пожар был локализован в 16:18, а полностью потушен в 17 часов. Всего на тушение пожара привлечено от МЧС России 13 человек личного состава и 4 единицы техники.

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