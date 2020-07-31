Пожарная охрана Севастополя отмечает 145 лет со дня создания

145 лет мужества, отваги и высочайшего мастерства, 145 лет на страже безопасности города-героя. 2 августа пожарная охрана Севастополя отметит свой юбилей. Именно в этот день в 1875 году в Севастополе была открыта первая пожарная часть. В канун значимой даты на главной площади города — площади Нахимова – состоялся торжественный развод караулов пожарно-спасательного гарнизона Севастополя.

Новейшая история пожарной охраны Севастополя берет отсчет с 2014 года, когда Крым и Севастополь вернулись в Родную гавань. На вооружение поступила новейшая спецтехника – автомобили, мотоциклы, катера, водолазные комплексы, усовершенствовано снаряжение для пожарных и спасательных работ. Сегодня боевое дежурство на страже города-героя Севастополя плечом к плечу несут пожарные Главного управления МЧС России по городу Севастополю, Регионального отделения Всероссийского добровольного пожарного общества, Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты, Черноморского флота, представители казачества и других добровольных формирований. Дорогие друзья, желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, надежного плеча боевого товарища, семейного благополучия и сухих рукавов, – поздравил огнеборцев врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

В рамках празднования глава региона вручил отличившимся огнеборцам заслуженные награды:

Государственную награду и звание «Заслуженный спасатель Российской Федерации» получил Игорь Жемков – сотрудник отделения специальных спасательных работ аварийно-спасательной части специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю. Указом Губернатора города Севастополя почётное звание «Заслуженный пожарный города Севастополя» получил старший прапорщик внутренней службы Юрий Медведев, старший инструктор по вождению пожарной машины – водитель 1 пожарно-спасательной части 1 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по городу Севастополю.

Благодарственные письма от Правительства Севастополя вручили: заместителю начальника отдела – начальнику дежурной смены отдела организации оперативной службы и оперативно-аналитического центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС по городу Севастополю, майору внутренней службы Ивану Гериловичу, диспетчеру центрального пункта пожарной связи 1 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС по городу Севастополю, старшему прапорщику внутренней службы Оксане Гориздра, пожарному 3 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС по городу Севастополю, сержанту внутренней службы Александру Лозовому и инженеру 2 категории отделения организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ отдела организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС по городу Севастополю, ветерану МЧС России Алле Савиной.

Поздравил сотрудников пожарной охраны и ветеранов начальник Главного управления МЧС России по городу Севастополю полковник внутренней службы Дмитрий Козлов:

Сегодня мы с вами – свидетели и участники знаменательного события, напрямую связанного с историей нашего славного города и летописью становления чрезвычайного ведомства. В пожарной охране Севастополя служат настоящие профессионалы, мужественные, сильные духом люди. Со словами признательности обращаюсь к ветеранам, которые внесли неоценимый вклад в развитие и становление противопожарной службы. Они щедро передают свой опыт молодому поколению, являются примером для последователей. Вечная слава тем, кто по долгу службы отдал жизнь ради спасения других.



В рамках мероприятия также были вручены ведомственные награды и присвоены очередные специальные звания.

Завершила праздник команда на развод караулов: «На защиту города-героя Севастополя, гостей и жителей региона от пожаров и стихийных бедствий – заступить!» – улицы города наполнил глубокий гул сирен, засверкали синие проблесковые маячки. Колонна техники с боевыми расчетами убыла к местам несения службы.

По завершении торжественной части действующие сотрудники МЧС России по городу Севастополю организовали культурную программу для ветеранов. Их пригласили посетить с экскурсией первую пожарно-спасательную часть, вспомнить служебные будни, познакомиться с новой пожарно-спасательной техникой и экипировкой огнеборцев. Желающие смогли примерить боевое обмундирование и сфотографироваться на память. Далее гостей ожидало чаепитие в тёплой, дружной компании молодых спасателей. Бывалые пожарные охотно делились опытом и историями своих подвигов в неформальной атмосфере.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе