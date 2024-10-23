Пожарная тревога в торговом центре Симферополя

На особом контроле Главного управления МЧС России по Республике Крым пожарная безопасность в местах массового скопления людей. Для отработки действий во время пожара проводятся пожарно-тактические учения в торговых центрах. Накануне в строительном гипермаркете Симферополя прошла тренировка по 3 рангу вызова.

По тактическому замыслу, из-за короткого замыкания оборудования, произошло возгорание в помещении форматно-раскроенного участка для распила древесных материалов на 1 этаже. Администрация организовала эвакуацию персонала и передачу информации диспетчерам пожарно-спасательной части. Боевые расчёты прибыли к месту условного происшествия, провели развёртывание сил и средств, прокладку магистральных линий. Был организован штаб пожаротушения, формирование звеньев ГЗДС. Во время разведки были найдены пострадавшие, которые не смогли самостоятельно покинуть помещение. Огнеборцы эвакуировали их на свежий воздух и передали сотрудникам скорой помощи, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Всего для тушения условного пожара понадобилось около часа, от РСЧС: 90 человек и 27 единиц техники, из них от МЧС России: 52 человека личного состава, 14 единиц техники.